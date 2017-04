Pendlerabzug von 5000 Franken kommt vors Zürcher Stimmvolk

Pendlerinnen und Pendler, die im Kanton Zürich Steuern zahlen, sollen ab kommendem Jahr nur noch maximal 5000 Franken für die Fahrt an ihren Arbeitsort abziehen. Dies hat der Kantonsrat am Montag in zweiter Lesung ohne Gegenstimme beschlossen. Definitiv entscheiden wird aber das Volk. Sind 5000 Franken für Sie ok?

Ja. Der Kanton braucht die daraus resultierenden Mehreinnahmen.

Das ist nicht ok. Autofahrer dürfen ein Mehrfaches abziehen.

Ich bin mir noch nicht sicher, ich muss mir das noch genau anschauen.

Ja. Der Kanton braucht die daraus resultierenden Mehreinnahmen. 15.4% Das ist nicht ok. Autofahrer dürfen ein Mehrfaches abziehen. 53.8% Ich bin mir noch nicht sicher, ich muss mir das noch genau anschauen. 30.8% 13 Stimmen