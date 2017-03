Politiker Hursit Yildirim weicht nach Spreitenbach aus

Der Istanbuler AKP-Politiker Hursit Yildirim tritt heute Abend in Spreitenbach AG auf. Nachdem sein Auftritt im städtischen Quartierzentrum beim Sportplatz Fronwald in Zürich-Affoltern untersagt worden ist, weicht er an den Sitz der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) aus.

Dies geht aus der Facebook-Seite der UETD hervor, die den Anlass mit Hursit Yildirim als Gast organisiert. Zwar sei der Ort in Zürich annulliert worden, nicht jedoch das Programm, schreibt die UETD.

Die Kantonspolizei Aargau hat am Freitagmorgen von dem angekündigten Anlass aus den Medien erfahren. Zurzeit liefen erste polizeiliche Abklärungen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Ursprünglich hätte die Veranstaltung in Zürich-Affoltern stattfinden sollen und war als Familienfest angemeldet worden. Dies haben am Donnerstag Abklärungen der Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich ergeben.

Die Stadt hat der UETD daraufhin die Bewilligung umgehend entzogen, wie ein Sprecher der Liegenschaftenverwaltung gegenüber der Nachrichtenagentur sda einen Bericht des «Tages-Anzeigers» bestätigte. Denn erstens wurde ein falscher Zweck genannt und zweitens werden diese Räume nicht an externe Leute vermietet - in diesem Fall an die UETD -, sondern nur an Anwohner. «Zudem bietet der Raum nur Platz für 60 Personen. Auch deshalb hatten wir Bedenken», heisst es von Seiten der Liegenschaftenverwaltung.

EDA gibt Entwarnung

Eine weitere Veranstaltung der UETD muss ebenfalls an eine neue Lokalität ausweichen: Am Sonntag hätte der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu im Hilton Hotel in Opfikon ZH auftreten wollen. Das Hotel hat die geplante Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.

Den Auftritt des Aussenministers ganz absagen wollte der Zürcher Regierungsrat. Die Sicherheitsdirektion äusserte schwerwiegende Sicherheitsbedenken und rechnet mit massiven Kundgebungen. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gab am Donnerstag jedoch Entwarnung.

Die Dienste, die beim Bund für Sicherheitsfragen zuständig seien, seien der Auffassung, dass der geplante Besuch keine besonders erhöhte Bedrohung der inneren Sicherheit darstelle. Es lägen deshalb keine Gründe für ein allfälliges Verbot dieses Besuchs vor. (huy/SDA)