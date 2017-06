Polizeieinsatz wegen verschanztem Mann in Uster hält an

Der Grosseinsatz sei unverändert im Gange, sagte ein Sprecher der Zürcher Kantonspolizei am Freitagmorgen auf Anfrage. Er bestätigte zudem Medienberichte, wonach der Mann einen Schuss abgegeben habe. Dabei sei aber nichts passiert.

Die Einsatzkräfte stehen mit dem dementen Senior in Kontakt, konnte ihn aber bislang nicht zur Aufgabe bewegen. Er hatte sich am Donnerstag kurz nach 9 Uhr in seiner Wohnung mit einer Faustfeuerwaffe verschanzt. Davor hatte er eine Person verbal bedroht.

Vorfall «möglichst sanft» zu Ende bringen

Die Kantonspolizei Zürich sperrte das Gebiet weiträumig ab, hob die Sperrung gegen 16 Uhr aber grösstenteils wieder auf und der ÖV, der von der Sperre ebenfalls betroffen war, konnte wieder normal verkehren. Die Situation war laut der Kantonspolizei stabil. Man versuche, den Vorfall möglichst sanft zu Ende zu bringen.

Vorsorglich waren auch ein Team von Schutz & Rettung Zürich und die Stützpunktfeuerwehr Uster im Einsatz. Auf den Mann aufmerksam wurde die Polizei durch einen Anruf. (mcp/sda)