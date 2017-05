Rollerdiebe nach wilder Verfolgungsjagd gefasst

In der Langstrasse waren die beiden Männer den Polizisten aufgefallen. Es war am frühen Dienstagmorgen um 2 Uhr, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte. Wegen der Fahrweise der Männer waren die Beamten aufmerksam geworden und wollten die Rollerfahrer kontrollieren.

Wilde Verfolgungsjagd

Als der Mann am Lenker das Polizeiauto bemerkte, beschleunigte er und fuhr - zu schnell und ohne auf die Verkehrsregeln zu achten - zur Kornhausbrücke und weiter in die Nordstrasse. Die Polizei verfolgte den Roller mit Blaulicht und Sirene. Nach einer Runde durch das Wohnquartier kamen die Flüchtenden wieder in der Nordstrasse an. Hier stiegen sie vom Roller und rannten davon.

Die Polizisten verfolgten sie zu Fuss und konnten bald einen Mann verhaften. Die Beschreibung des anderen Mannes funkten die Polizisten an andere Patrouillen. Kurz darauf wurde der Flüchtige von einer Streife verhaftet. Die Männer sind 18- und 23-jährig, den Roller hatten sie in der Stadt Zürich entwendet. (past/sda)