Sachschaden durch Brand in Industriegebäude

Ein Autofahrer sah, wie am Montagmorgen um 4.45 Uhr Rauch aus den Fenstern des Gebäudes in Schlieren quoll und schlug Alarm. Die Feuerwehren Dietikon und Schlieren rückten aus und löschten den Brand, der in einer Werkstatt im ersten Stock der Liegenschaft ausgebrochen war. Brandermittler untersuchen die Brandursache. (mst/sda)