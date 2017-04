Schwullesbisches Filmfestival eröffnet

Stadtpräsidentin Corine Mauch hat die 20. Ausgabe des schwullesbischen Filmfestivals Pink Apple in Zürich eröffnet. In ihrer Rede am Mittwochabend rief sie in Erinnerung, wie wichtig das Engagement für Offenheit und Toleranz noch immer sei.

Das grösste Schweizer Festival für lesbische und schwule Filme dauert in Zürich bis am 4. Mai, danach zieht es weiter an seinen Gründungsort Frauenfeld TG, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten.

Erstmals ein Kinderprogramm

Zu sehen sind rund hundert Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme. Zum ersten Mal gezeigt wird in Zusammenarbeit mit dem Badener Animationsfilmfestival Fantoche ein Kinderprogramm. Es richtet sich vor allem an Regenbogenfamilien.

(huy/SDA)