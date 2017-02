Stadt Zürich: Höchste Bevölkerungszahl seit 1970

Im Vergleich zum Vorjahr lebten 5278 Personen mehr in Zürich, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Am stärksten wuchs Albisrieden, wo besonders das Freilager-Bauprojekt zum Bevölkerungswachstum beitrug. Dort wohnten Ende 2016 knapp 1600 Personen. (mcp/sda)