Stadt Zürich soll auf fast 500'000 Einwohner wachsen bis 2030

Von 2016 bis 2030 soll die Wohnbevölkerung der Stadt Zürich um 77'000 Personen ansteigen. Die Gruppe der 10-bis 19-Jährigen soll um 14'000 Personen oder 47 Prozent wachsen, diejenige der 40- bis 49-Jährigen gar um 17'000 Personen. Für die Zahl der über 90-Jährigen sehen die Statistiker eine Verdoppelung voraus: von 4375 auf 7000, dies wegen der zunehmenden Lebenserwartung.

In den Stadtkreisen 12 ( 35 Prozent) und 11 ( 24 Prozent) rechnen die Statistiker mit dem grössten Zuwachs. In den Quartieren erwarten sie wegen der grossen Bautätigkeit in Hirzenbach ( 41 Prozent), Saatlen ( 40 Prozent), Escher Wyss ( 37 Prozent) und Seebach ( 35 Prozent) das grösste Wachstum. (mcp/sda)