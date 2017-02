Stadtrat ist gegen Verkleinerung des Stadtrats

Mit der Volksinitiative des Parteilosen Stefan Mühlemann soll der Zürcher Stadtrat von heute neun auf sieben Mitglieder verkleinert werden. Damit soll die Stadt «ihre Verwaltung effizient und effektiv reorganisieren» und mit dem gesparten Geld andere Bereiche wie etwa die Bildung fördern.

Der Zürcher Stadtrat glaubt aber nicht, dass mit der Reduktion der Anzahl Departemente und Stadtratsmitglieder die Effizienz in der Stadtverwaltung gesteigert werden könnte, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Es lasse sich nicht belegen, dass eine solche Massnahme langfristig zu finanziellen Einsparungen führen würde. Die Aufgaben der Stadtzürcher Regierung seien umfangreicher als in anderen Gemeinden. Die Organisation der Stadtverwaltung solle von den bestehenden Aufgaben abgeleitet werden - und nicht umgekehrt, heisst es weiter.

Der Stadtrat will aber im Rahmen der «Strategien Zürich 2035» auch die «adäquate Ausgestaltung der Rechtsform städtischer Betriebe» überprüfen. Sollten sich dadurch - mitgetragen durch Parlament und Volk - die städtischen Aufgaben ändern, so könnte darauf aufbauend auch die Zahl der Stadtratsmitglieder den veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden.

Seit 1987 gab es verschiedene parlamentarische Vorstösse und Volksabstimmungen, den Zürcher Stadtrat zu verkleinern. Letztlich wurden sie aber alle abgelehnt. Zuletzt sagte das Parlament im Juni 2013 Nein zu einem entsprechenden Vorstoss der SVP. (past/sda)