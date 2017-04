Starker Bodenfrost richtet Schäden an

Eine eiskalte Nacht und einen noch kälteren Morgen hatten die Meteorologen für Donnerstag vorhergesagt. Und genau so kam es auch.

In eingeflossenen Polarluft sind die Temperaturen bis am frühen Donnerstagmorgen in der gesamten Nordostschweiz überall unter den Gefrierpunkt gesunken. Besonders kalt war es in Winterthur und Umgebung sowie im Zürcher Unterland: Dort wurden Minimumwerte von -2 bis -6 Grad gemessen.

Etwas weniger kalt – aber immer noch frostig – war es entlang der grösseren Gewässer. So wurden am Zürichsee 0 bis -2 Grad und entlang des Rheins -1 bis -3 Grad gemessen.

Am Boden wars noch viel kälter

Dabei handelt es sich allerdings um die Lufttemperaturen, die an den Stationen der Wetterdienste auf einer Höhe von rund 2 Metern gemessen werden. Noch viel kälter war es direkt am Boden – was vor allem für die Landwirte relevant (und problematisch) ist.

Der Bodenfrost wird durch das Absinken kalter Luft in Bodennähe und besonders durch nächtliche Wärmestrahlung (oder Ausstrahlung) bei fehlender Wolkendecke verursacht. In der weitgehend klaren und windstillen Nacht auf heute kam dieser Prozess vielerorts besonders gut in Gang.

So wurden direkt am Boden in Winterthur -8,7 Grad, in Kloten -6 Grad und in Wädenswil -3,2 Grad gemessen. Noch extremer war der Bodenfrost in mittleren Lagen: In Einsiedeln sank das Thermometer demnach auf fast -10 Grad und in Wattwil (Toggenburg) auf -12 Grad.

Schäden an Kulturen im Weinland

Noch lässt sich das Ausmass der Schäden an Kulturen nicht genau abschätzen. Doch wie der Benkner Winzer Roland Müller vom Weingut Wylandblick mitteilt, hat der Frost am frühen Donnerstagmorgen verbreitet Schäden angerichtet. Ungeschützte Spalierreben- oder auch Kiwis hätten deutlich gelitten.

Geschädigte oder gar völlig vernichtete Schosse und Triebe liessen sich sofort nach dem Auftauen erkennen. Wie gross und in welchem Umfang die Schäden ausfallen, werde sich aber erst in einigen Tagen zeigen.

Obst- und auch Rebbauern im ganzen Kantonsgebiet haben aufgrund der Frostnacht Massnahmen eingeleitet, um ihre Kulturen zu schützen. Im Vordergrund stand gemäss Roland Müller dabei der Einsatz von Frost- oder Finnenkerzen. Andere Bauern entfachten einfach zwischen den Kulturreihen kleine Feuer. Zudem kamen da und dort auch Vliese oder gar alte aus Stroh angefertigte Forstmatten oder -schirme zum Einsatz.

In der Nacht auf Freitag muss nochmals mit starkem Frost gerechnet werden – gemäss den Meteorologen könnten die Minustemperaturen dann sogar noch tiefer ausfallen.

Quelle für Temperaturwerte: metradar.ch. (zuonline.ch)