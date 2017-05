Störung am Bahnhof Schlieren legt Bahnverkehr lahm

Auf einer der wichtigsten Schlagadern des Schweizer Bahnnetzes ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unterbruch gekommen: Beim Bahnhof Schlieren trat eine Fahrleitungsstörung auf, von der sowohl S-Bahnen als auch Züge des Fernverkehrs betroffen sind, wie die SBB mitteilen. Seit 14 Uhr verkehren durchs Limmattal als wichtigen Korridor in der Ost-West-Verbindung keine Züge mehr. Wie lange die Störung andauern wird, ist nicht bekannt.

Vor allem Pendlern könnte am Mittwoch ein langer Heimweg bevorstehen. Die Fahrleitungsstörung in Schlieren ist folgenschwer. Das Limmattal ist ein wichtiger Korridor in der Ost-West-Verbindung mit dem Zug.

Alle Fernlinien betroffen

Seit 16.30 Uhr ist ein Teilbetrieb möglich und einzelne Züge fahren wieder. Ein Gleis ist wieder geöffnet. Trotzdem kommt es weiterhin zu Einschränkungen und Ausfällen. So fallen folgende Fernverkehrszüge zwischen Zürich und Olten aus: ICN St.Gallen- Lausanne, ICN Zürich-Biel-Genève-Aéroport, IR Zürich-Olten-Burgdorf-Bern.

Der Intercity zwischen Zürich und Bern fährt, er hält jedoch ausnahmsweise in Olten. Der Interregio zwischen Zürich Flughafen und Basel wird über Regensdorf und Baden umgeleitet. Die S12 verkehrt planmässig.

Die Einschränkungen werden laut SBB bis zum Abend andauern. (mst/sda)