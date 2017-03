Auf einer Strolchenfahrt mit Baustellenfahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntagneben neben zahlreichen Flurschäden eine Sitzbank, ein Robidog-Behälter sowie ein Hochsitz in Weiningen zerstört.

Kurz nach Mitternacht sassen die unbekannten Täter auf einer Baustelle in Weinigen in einen Muldenkipper und fuhren mit diesem davon, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte. Querfeldein gelangten sie auf eine andere Baustelle, wo sie das Gefährt abstellten.

Für die Rückfahrt benutzten sie von der anderen Baustelle ebenfalls einen so genannten Dumper mit Kippmulde. Die verursachten Schäden werden auf mehrere hundert Franken geschätzt. (far)