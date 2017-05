Totalunterbruch in Schlieren legt Limmattal lahm

Eine Fahrleitungsstörung beim Bahnhof Schlieren unterbricht derzeit die Fernverbindung zwischen Zürich und Bern. Durchs Limmattal verkehren seit 14 Uhr keine Züge mehr. Eine Ende der Störung sei noch nicht abzusehen, wie es bei der SBB auf Anfrage hiess.

Vor allem Pendlern könnte am Mittwoch ein langer Heimweg bevorstehen. Die Fahrleitungsstörung in Schlieren ist folgenschwer. Das Limmattal ist ein wichtiger Korridor in der Ost-West-Verbindung mit dem Zug.

Alle Fernlinien betroffen

Vom Totalausfall betroffen sind alle Fernverbindungen, die von Zürich über Lenzburg und Olten führen. Ebenso betroffen ist ein Grossteil der S-Bahnen, die Zürich mit dem Aargau verbinden.

Reisenden zwischen Zürich und Bern empfiehlt die SBB, die Schnellzuglinie über Luzern zu wählen. Die Verbindung zwischen Zürich und Basel führt mit der S6 über Regensdorf-Watt und Brugg. Auf diese Weise erreicht man auch Baden. Ein Ersatzkonzept werde gerade ausgearbeitet, heisst es bei der SBB weiter.

Das sind die Auswirkungen auf den Bahnverkehr:

Der Bahnhof Schlieren auf der Linie Zürich HB - Olten ist für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar.

Die Fernverkehrszüge ICN St. Gallen - Zürich HB - Biel/Bienne - Lausanne fallen zwischen Zürich HB und Olten aus.

Die Fernverkehrszüge ICN Zürich HB - Biel/Bienne - Genève-Aéroport fallen zwischen Zürich HB und Olten aus.

Die Fernverkehrszüge IR Zürich HB - Olten - Burgdorf - Bern fallen zwischen Zürich HB und Olten aus.

Die Züge IC Zürich HB - Bern (nonstop) halten ausserordentlich in Olten.

Die Züge IR Zürich Flughafen - Zürich HB - Brugg AG - Basel SBB werden zwischen Zürich Flughafen und Baden umgeleitet und halten nicht in Zürich Oerlikon, Zürich HB, Zürich Altstetten + Dietikon.

Die Züge RE Zürich HB - Aarau fallen aus.

Die übrigen Fernverkehrszüge verkehren planmässig.

Die S-Bahnzüge S3 Wetzikon - Zürich HB - Dietikon (- Aarau) fallen zwischen Zürich HB und Dietikon aus.

Die S-Bahnzüge S19 Pfäffikon ZH - Zürich HB - Dietikon - Koblenz fallen zwischen Zürich HB und Dietikon / Koblenz aus.

Die S-Bahnzüge S12 Seuzach - / Winterthur Seen - Zürich HB - Brugg AG verkehren planmässig.

(mst/sda)