Traditionshaus Türler verlässt den Paradeplatz

Nach über 45 Jahren auf dem Chefposten gibt Franz Türler das Geschäft an seinen Sohn Franz A. Türler weiter. Mit dem neuen Mann an der Spitze wird sich das 1883 in Zürich gegründete Geschäft anders ausrichten.

Franz A. Türler will sich laut der Mitteilung künftig auf Kreation und Design sowie auf Beratung im Bereich Uhren, Schmuck und Juwelen konzentrieren. Sichtbar auswirken wird sich dies Ende September, wenn Türler seinen Stammsitz am Paradeplatz aufgibt. Das Geschäft im Savoy-Haus hatte der Uhrenhändler 1907 bezogen. Auf den Luxusuhren und Schmuckhändler folgt die Swatch-Group mit einer eigenen Boutique. (past/sda)