Über 61 % Ja zum Fonds für Strassenfinanzierung

Einzig die Resultate aus dem Kanton Neuenburg lagen am Sonntag kurz nach 15 Uhr noch nicht vor. Mit dem Votum wird der Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) in der Verfassung verankert. Geplant ist, dass der Fonds 2018 in Kraft tritt.

Die höchste Zustimmung bekam der Strassenfonds in der Waadt mit 74,3 Prozent - mehrere Projekte in der Westschweiz werden vom Fonds profitieren. In Genf betrug der Ja-Anteil dennoch lediglich knapp 57 Prozent. Zug und Luzern wiederum, weitere Kantone mit mehreren Projekten auf der Liste, sagten mit über 66 Prozent (Zug) und 63,4 Prozent (Luzern) Ja.

In Zürich, dem Kanton mit den meisten Projekten für die Beseitigung von Engpässen auf Nationalstrassen, lag der Ja-Anteil bei 60,3 Prozent. Die bisher kleinsten Ja-Anteile hatten die beiden Basel - mit 53,6 Prozent Basel-Stadt und mit 56,8 Prozent Basel-Landschaft. (ani/Sda)