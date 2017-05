Vandalismus und aggressives Verhalten auf dem VBZ-Netz

18 von 440 VBZ-Haltestellen und ein Teil der Fahrzeuge sind mit einer Videoüberwachung ausgestattet. Diese setzen die VBZ ein zum Schutz der Passagiere, des Betriebs und der Infrastruktur. Dies geht aus einer am Mittwoch publizierten Antwort des Stadtrats auf eine SP-Interpellation zur Video-Überwachungsstrategie der VBZ hervor.

Gemäss Interpellationsantwort sehen die VBZ die Video-Überwachung als einen wichtigen Baustein des «Gesamtsystems Sicherheit in der Stadt Zürich». Klare Aussagen zur Wirksamkeit könne man jedoch nicht machen.

Mehr Bedrohungen

Die VBZ liefern jedoch Zahlen zu Bedrohung und Vandalismus an ausgesuchten Haltestellen. Daran lässt sich ablesen, dass die Anzahl Fälle von Vandalismus von 2015 bis 2016 praktisch konstant blieben. Ein anderes Bild bietet sich bei den Bedrohungen. Zwar bleiben die Zahlen weitgehend stabil, doch an stark frequentierten Knotenpunkten zeigen sich Abweichungen.

So zählten die VBZ 2015 18 Bedrohungen an der Haltestelle Bahnhofquai. 2016 sind es 30. Ein ähnliches Bild bietet sich am Bellevue, wo sich die Anzahl von 15 auf 31 verdoppelte, und am Milchbuck, wo die Bedrohungen von 15 auf 27 angestiegen sind. (mcp/sda)