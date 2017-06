Verletzter nach Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Wie die Kantonspolizei mitteilt ging gestern Nacht um 00.45 Uhr in der Einsatzzentrale die Meldung ein, dass es in der Asylunterkunft in Wallisellen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen sei.

Ursache unklar

Gemäss ersten Abklärungen war es in der Unterkunft zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Verlauf ein 19-jähriger Mann aus Eritrea so schwer verletzt wurde, dass er von der Sanität ins Spital gebracht werden musste. Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam ist derzeit noch unklar.

Die Tatumstände und die Abklärungen zur mutmasslichen Täterschaft werden derzeit untersucht. (huy)