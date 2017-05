Von der Energieschleuderzum Kraftwerk

Häuser, die mehr Energie produzieren als sie verbrauchen, gibt es in der Schweiz bereits einige. Meistens handelt es sich dabei um Neubauten. Viel anspruchsvoller ist die energetische Sanierung von bereits bestehenden Gebäuden. Ein Vorzeige-Projekt in diesem Bereich wurde gestern in Zürich-Schwamendingen vorgestellt: Ein Mehrfamilienhaus mit Baujahr 1970, das den Minergie-A-Standard erreicht.Vor der Erneuerung waren für die Heizung jährlich 30 000 Liter Öl erforderlich.

Inhaber David Dubois, dessen Vater das Haus erbaut hatte, war es ein Anliegen, den preisgünstigen Wohnraum zu erhalten; nach wie vor vermietet er einen Teil der Wohnungen an Studierende sowie das benachbarte Wohnheim Kull, welches psychisch beeinträchtigten Menschen das selbstständige Wohnen mit Betreuung ermöglicht. Gleichzeitig war es Dubois wichtig, auf erneuerbare zu Energien setzen: «Ich will einen Beitrag zur Energiewende leisten.»

Zwei Drittel weniger Verbrauc

Das Resultat ist ein ausgeklügeltes Zusammenspiel verschiedener verfügbarer Techniken: Mit einer gut 20 Zentimeter dicken Isolationsschicht, neuen Fenstern und einer wärmerückgewinnenden Lüftung konnte der Gesamtenergieverbrauch um zwei Drittel reduziert werden.

«Diese Lösung überzeugt sowohl technisch, als auch architektonisch»



Zudem wurden in der grossen fensterlosen Fassadenfläche auf drei Seiten thermische Solarkollektoren integriert, welche das Wasser für einen riesigen Speicher aufheizen. Der 19 Meter hohe Tank mit einem Fassungsvermögen von 18 500 Litern konnte in einem nicht mehr gebrauchten Schacht untergebracht werden. Ursprünglich diente er der Entlüftung einer benachbarten Tiefgarage. Ein Glücksfall, wie Beat Kämpfen erklärte. Der Zürcher Architekt hat für seine innovativen Projekte bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter Anderem letztes Jahr den Schweizerischen Solarpreis.

Das sonnengewärmte Wasser wird von den Bewohnern zum Duschen und Abwaschen gebraucht und trägt rund ein Viertel zur benötigten Heizenergie bei. Der Rest stammt von den vier Erdsonden, kombiniert mit einer reversiblen Wärmepumpe, die im Sommer überschüssige Wärme ins Erdreich zurückführt, damit dieses über die Jahre nicht auskühlt.

Die gesamte Haustechnik benötigt lediglich rund 25 000 Kilowattstunden Strom im Jahr, was etwa dem Verbrauch von acht Haushalten entspricht. Die 180 Quadratmeter Fotovoltaik-Panels auf dem Dach sollen einen Überschuss von 10 000 Kilowattstunden produzieren. Einen Teil davon wird künftig eine hauseigene Batterie speichern, damit die Elektrizität auch abends zur Verfügung steht, wenn die Sonne nicht scheint. Der Rest wird ins Netz eingespeist.

Auch ästhetisch überzeugend

Für die Sanierung sei nur ein Viertel der grauen Energie aufgewendet worden, wie für einen Abriss und Neubau nötig gewesen wäre, führte Kämpfen aus.

Im Rahmen des Umbaus wurde ein Geschoss aufgestockt. Die zusätzlichen Mieteinnahmen sollen helfen, die Kosten von insgesamt 6,5 Millionen Franken schneller zu amortisieren. Wie viel davon für die ökologischen Energietechniken aufgewendet wurden, konnten die Verantwortlichen gestern nicht beziffern. «Es braucht Idealismus und Weitsicht, um so zu bauen», stellte Beat Kämpfen klar. Doch man müsse auch bedenken, dass künftig keine weiteren Energiekosten anfallen. Für die energetischen Massnahmen erhielt das Projekt verschiedene Fördergelder in der Höhe von rund 150 000 Franken.

Von aussen sind die Solarzellen in der Fassade nicht sichtbar. Ein Grund, weshalb man auch bei der Stadt vollends zufrieden ist mit dem Ergebnis: «Diese Lösung überzeugt sowohl technisch, als auch architektonisch», befand Stadtrat André Odermatt. Die Sanierung der zahlreichen alten Gebäude sei die grosse Herausforderung der Zukunft, geht der Gesamtenergieverbrauch doch etwa zur Hälfte auf ihre Kosten. Dennoch betrachte man die Auswirkungen auf das Stadtbild kritisch, betonte der Bauvorsteher. «In diesem Fall wurde das Bauen für die 2000-Wattgesellschaft mustergültig umgesetzt.»

(Der Landbote)