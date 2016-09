Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dietikon ist am Montagnachmittag ein Sachschaden von über 100'000 Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Spezialisten des Brandermittlungsdienstes untersuchen die Ursache. (mcp/sda)