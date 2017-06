Zinssatz für Mieten sinkt auf Rekordtief

Mieterverband pocht auf eine Senkung der Mieten

Ein Grossteil der Mieterhaushalte hätten jetzt eine Mietzinssenkung zu Gute, sagten am Donnerstag Vertreter des SMV vor Medien in Bern. Würden die Vermieterinnen und Vermieter die Mieten nicht von sich aus senken, müsse von Mieterseite aus eine Senkung eingefordert werden.



Obwohl der Referenzzinssatz seit seiner Einführung stetig gesunken sei, seien die Mietzinse in der Schweiz seit 2009 um 2,5 Milliarden Franken angestiegen, kritisierte der Verband. Bei seiner Einführung am 10. September 2008 lag der Satz noch bei 3,5 Prozent, danach sank er immer weiter.



Mieterinnen und Mieter hätten von den Tiefstzinsen der letzten Jahre kaum profitiert, müssten die Zinsentwicklung aber gleichzeitig in Form von schlechteren Pensionskassenleistungen oder Nullzinsen auf den Ersparnissen mitbezahlen. Bei einer Mietreduktion würden Mieterhaushalten rasch mehrere hundert Franken pro Jahr zur Verfügung stehen, etwa für Konsum oder Altersvorsorge, ruft der Verband in Erinnerung.



Vermieter müssen eine Senkung des Referenzzinssatzes jedoch nicht automatisch an die Mieter weitergeben. Sie können höhere Unterhaltskosten sowie Wert steigernde Investitionen geltend machen oder 40 Prozent der Jahresteuerung anrechnen. (past/sda)