Zu Recht ermittelt

Der Wahlkampf um den Einzug in den Zürcher Regierungsrat hat 2015 keine hohen Wellen geworfen. Die Ausnahme bildete ein anonymes Flugblatt des Komitees «Selbstbestimmung am Lebensende». Darin wurde Regierungsratskandidatin Silvia Steiner – sie steht inzwischen längst der Bildungsdirektion vor – hart attackiert. Steiner wurde als Gegnerin der Sterbehilfe dargestellt. Damit nicht genug: Ihr wurde auch Fehlverhalten als Chefin der stadtzürcher Kriminalpolizei vorgeworfen. Steiner legte stets Wert darauf, dass sie in einem Straf- wie auch einem Administrativverfahren entlastet und rehabilitiert worden sei.

Als möglicher Urheber des Flugblattes geriet rasch Ludwig A. Minelli, Gründer der Sterbehilfe-Organisation Dignitas, in den Fokus. Weder bekannte sich Minelli bisher zum Flugblatt, noch wurde er von Steiner direkt bezichtigt. Steiner reichte aber wegen Ehrverletzung Strafanzeige gegen Unbekannt ein.

Die Ermittler angezeigt

In der Folge ermittelte die Kantonspolizei den Inhaber der auf dem Flugblatt aufgedruckten Zustelladresse. Sie lud diese Person – möglicherweise Ludwig A. Minelli – zu einer Befragung als Auskunftsperson vor. Der mutmassliche Urheber des Flugblattes, nennen wir ihn A., kündigte an, er werde die Aussage verweigern. Darauf verzichtete die Kantonspolizei auf eine Befragung.

Für A. war die Sache damit nicht erledigt. Er reichte seinerseits Anzeige gegen Unbekannt wegen Amtsmissbrauchs und unbefugten Beschaffens von Personaldaten ein. Das Bundesgericht hat die Beschwerde von A. gemäss einem gestern publizierten Urteil abgewiesen. Die Behörden seien aufgrund der Strafanzeige von Silvia Steiner ermächtigt gewesen, Ermittlungen zu führen. Es handle sich nicht um Amtsmissbrauch. A. muss die Gerichtskosten von 2000 Franken tragen. (Zürcher Regionalzeitungen)