Zürcher Mittelstand tiefer besteuert

Die Einkommenssteuerbelastung im Kanton Zürich betrug 93,9 Prozent des landesweiten Durchschnitts (100 Prozent), wie der Steuerbelastungsmonitor 2016 zeigt. Dieser wurde vom BAK Basel im Auftrag der Zürcher Finanzdirektion erstellt.

Damit bleibt Zürich trotz einer leichten Erhöhung des Werts - im Vorjahr lag er bei 92,8 Prozent - in der Rangliste der günstigsten Kantone auf dem zehnten Platz, wie die Finanzdirektion am Dienstag mitteilte. Die Spitzenposition hält Zug gefolgt von Genf und Schwyz.

Im Mittelstandsbereich (60'000 bis 200'000 Franken) liegen der Kanton Zürich und seine Gemeinden bei den Ledigen an 3. bis 7., bei den Verheirateten ohne Kinder an 4. bis 7. und bei den Verheirateten mit zwei Kindern an 4. bis 12. Stelle. Bei der Vermögenssteuerbelastung belegt Zürich mit einer durchschnittlichen Belastung von 66,4 Prozent des Landesmittels unverändert den sechsten Rang.

Schlechter sieht es bei sehr hohen und tiefen Einkommen sowie bei Vermögen von deutlich über einer Million Franken aus: Hier schneide der Kanton signifikant schlechter ab und liege in diesen Kategorien bei allen Auswertungen im hinteren Mittelfeld, heisst es weiter.

Bei der Unternehmenssteuerbelastung rangiert der Kanton Zürich unverändert an 21. Stelle. Seit 2006 hat er acht Plätze verloren. Zürich liege allerdings noch vor wichtigen Wirtschaftskantonen wie Waadt, Basel-Stadt und Genf und zeichne sich im internationalen Vergleich weiterhin durch eine gute Positionierung aus. (far/sda)