Zürcher Obergericht: Freiheitsstrafe für Spielervermittler

Das Zürcher Obergericht verurteilte den Luzerner Spielervermittler Peter Bozzetti wegen versuchter Erpressung und versuchter Nötigung zu 14 Monaten teilbedingter Freiheitsstrafe. Sechs Monate muss er absitzen – wobei 20 Tage in Untersuchungshaft angerechnet werden -, acht Monate werden aufgeschoben.

Ausserdem erhält er eine teilbedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 50 Franken. 20 Tagessätze muss er bezahlen, für 40 gilt eine Probezeit von vier Jahren. Ausserdem verlängerte das Gericht die Probezeit einer früheren Geldstrafe von 1000 Franken aus dem Kanton Luzern wegen versuchter Erpressung um 18 Monate. Im Oktober 2015 hatte des Zürcher Obergericht Bozzetti zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt und war damit dem Urteil der Vorinstanz gefolgt. Gegen diesen Entscheid hatte sich der Beschuldigte erfolgreich vor Bundesgericht beschwert. Es wies die Sache zur Neubeurteilung ans Obergericht zurück.

«Fies und durchtrieben»

Dieses gelangte nun wieder zu einem Schuldspruch: Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Bozzetti im Jahr 2013 versuchte den damals neuen YB-Sportchef Fredy Bickel zu erpressen. «Auslöser war ein Telefonanruf des 'Blick', in dem der Beschuldigte nach belastenden Dokumenten gefragt wurde», erklärte das Gericht.

Bozzetti habe daraufhin «fies und durchtrieben» eine Drohkulisse und Druck aufgebaut. Das Verschulden ist nach Ansicht des Gerichts nicht mehr leicht, weil es mit 131'000 Franken um eine grosse Summe gegangen sei. «Stark straferhöhend» wertete das Gericht das Luzerner Urteil wegen eines gleichgelagerten Vergehens.

Staatsanwalt fordert höhere Strafe

Der Staatsanwalt hatte eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten gefordert. Zehn Monate hätte der Beschuldigte absitzen sollen, für die übrigen zwanzig sollte eine Probezeit von vier Jahren gelten.

In seinem Plädoyer hatte der Staatsanwalt das Gericht aufgefordert, von einer Geldstrafe abzusehen, weil das beim Beschuldigten nichts bringe. Er verwies auf die zahlreichen Betreibungen gegen Bozzetti und dessen Schuldenberg von 300'000 Franken. Die versuchte Erpressung bezeichnete der Staatsanwalt als «dummdreistes Verhalten eines Fussballlehrlings.»

Verteidigung chancenlos

Bozzettis Verteidigerin hatte eine bedingte Geldstrafe gefordert. Sie sagte, ihr Mandant sei in diese Erpressungssache hineingeschlittert, wie er in so vieles in seinem Leben hineingeschlittert sei, das am Ende zu gross für ihn war.

«Er wollte Fredy Bickel helfen», sagte die Verteidigerin und legte dar, dass er dem damaligen Sportchef des Fussballclubs Berner Young Boys angeboten habe, belastende Dokumente zu vernichten oder ihm zu übergeben.

Geld habe er bei diesen Vorgängen im Jahr 2013 keines verlangt. Vielmehr habe er als Spielervermittler wieder mit Bickel ins Geschäft kommen wollen. 2002 sollen Bickel und Bozzetti Abmachungen getroffen haben, die Bickel bei seinem ersten Engagement als YB-Sportchef gute Deals ermöglichen sollten. An diesen hätte Bozzetti mitverdient. Als die Abmachungen ans Licht kamen, verlor Bickel seinen Posten.

Die alte Geschichte wurde vom «Blick» wieder hervorgeholt, als Bickel als Sportchef zu YB zurückkehrte. Die Verteidigung erklärte, Bozzetti habe erst über eine Forderung nachgedacht, als Bickel wiederholt gefragt habe, was er denn für die Dokumente haben wolle.

Dieser Darstellung des Sachverhalts widersprach das Gericht am Dienstag und bestrafte Bozzetti für versuchte Erpressung und versuchte Nötigung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gegen den Entscheid ist eine bundesrechtliche Beschwerde möglich. (mst/sda)