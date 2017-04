Zweite Fremdsprache später lernen

Weder richtig Deutsch, noch Englisch, noch Französisch beherrschten die Zürcher Schülerinnen und Schüler nach der Primarschule. Obwohl sie heute ab der 2. Klasse Englisch- und der 5. Klasse Französischunterricht haben. Sie hätten sich kein solides Basiswissen angeeignet, sondern mit «Fastfood-Pädagogik» – von allem etwas, aber nichts richtig – Zeit verloren. Dies sagte Harry Huwyler, Präsident des Verbands Zürcher Kantonale Mittelstufe, gestern an der Medienkonferenz des Komitees für die Initiative «Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der Primarschule», über die am 21. Mai abgestimmt wird.

Die Initiative will, dass in der Primarschule nur noch eine Fremdsprache unterrichtet wird. Die zweite Fremdsprache – ob Englisch oder Französisch lässt die Initiative offen – soll auf die Sekundarstufe verschoben werden. Denn dann lernten die Jugendlichen die zweite Fremdsprache mit grösserer Leichtigkeit, sagte Dani Kachel, Präsident des Vereins Sekundarlehrkräfte des Kantons. «Sie können auf die Strukturen der ersten Fremdsprache zurückgreifen und stärker nach Regeln lernen», sagte Kachel. So beherrschten die Schüler am Ende der Volksschule beide Sprachen besser als heute.

Lieber Englisch als Französisch

Der Regierungsrat, der die Initiative ablehnt (siehe Kasten), hat angekündigt, dass bei einem Ja eher Englisch als Französisch auf die Sekundarschule verschoben würde, was auch im Sinne von Bildungsminister Alain Berset (SP) ist. Welche Sprache es treffe, sei nicht entscheidend, sagte Huwyler. Man müsse die Leistungen am Ende der obligatorischen Schulzeit anschauen. Man dürfe die beiden Sprachen nicht gegeneinander ausspielen. Dass Schüler und Lehrer motivierter Englisch lernen und lehren als Französisch, sei ein Grundproblem unabhängig von der Initiative, ergänzte Lilo Lätzsch, Präsidentin des Zürcher Lehrerverbands.

Mit dem neuen Lehrplan 21 hat der Bildungsrat ab 2018 vorgesehen, mit Englisch erst in der 3. Klasse zu starten und die Französischlektionen in der 5. und 6. Klasse von zwei auf drei zu erhöhen. Das sei «ein Schrittchen in die richtige Richtung», sagte Kurt Willi, Präsident des Initiativkomitees. Allerdings würden die Französischlektionen auf der Sekundarstufe reduziert, was dem intensiven Sprachunterricht, den die Initiative anstrebt, schade.

«Es fehlen die Ressourcen»

Für die Fremdsprachen-Initiative haben sich im Kantonsrat SVP, EDU und die Mehrheit der GLP ausgesprochen. Dahinter stehen auch die Zürcher Lehrerverbände sowie der Schweizer Dachverband der Lehrpersonen. Der Versuch, die zweite Fremdsprache in die Primarschule zu integrieren, sei gescheitert, sind sich die Komitee-Vertreter einig. Nach über zehn Jahren Englisch in der Primarschule seien die Voraussetzungen nicht erfüllt, sagte Lätzsch. Es fehle an Weiterbildungen, Ressourcen und geeigneten Lehrmitteln: «Die Politik ignoriert die Erfahrungen aus dem Schulalltag.» (Zürcher Regionalzeitungen)