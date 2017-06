Zwölf Festnahmen in London

Zwölf Personen wurden im Osten Londons von der Polizei festgenommen, die mit dem Anschlag in Verbindung gebracht werden. Ausserdem seien noch Hausdurchsuchungen im Gange, teilt die Polizei mit. Zuvor hatte bereits der Nachrichtensender Sky News von Festnahmen berichtet. Nach Angaben des Senders durchsuchten schwer bewaffnete Polizisten unter anderem das Haus eines der drei Attentäter. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie vier verschleierte Frauen abgeführt wurden.

Identität der Täter noch unklar

Insgesamt drei Täter wurden von der Polizei erschossen. Die Identität der drei Attentäter ist noch nicht bekannt. Zwar trägt der Anschlag die Handschrift islamistischer Terroristen. Gewissheit gibt es aber erst, wenn die Identität der Täter geklärt ist. Zu dem jüngsten Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Jedoch verwies die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group darauf, dass Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Anschlag in ihren Foren und Chat-Kanälen feierten und den IS hinter der Tat vermuteten.

21 Personen befinden sich in kritischem Zustand

Bei den Angriffen auf der London Bridge und dem Borough Market hatten die Angreifer am Samstagabend mindestens sieben Menschen getötet. Von den etwa 50 Menschen, die beim Terroranschlag von London verletzt worden sind, befinden sich 21 noch in kritischem Zustand. Laut neuesten Angaben der Behörden sind unter den Schwerverletzten auch zwei Polizeibeamte.

Premierministerin Theresa May kam laut PA zu einem privaten Besuch ins King's College Hospital, um Verletzte zu besuchen und mit dem Personal zu sprechen.

(sda/red)