Barbesucher mit Messer verletzt

Kurz vor 7 Uhr am Samstagmorgen wurde die Stadtpolizei zu einer Auseinandersetzung an der Brauerstrasse gerufen. Dort angekommen trafen die Polizisten auf einen Libanesen mit Verletzungen am Arm.

Gemäss einer Mitteilung der Polizei wurden noch in der Bar drei Männer verhaftet, die mutmasslich in die Auseinandersetzung verwickelt waren.

Es handelt sich um einen 34-jährigen Palästinenser, einen 40-jährigen Portugiesen und einen 40-jährigen Türken. Der genaue Tathergang ist noch unklar. Das Lokal bleibt gemäss Polizeiangaben bis auf weiteres geschlossen. (sda/Stadtpo ZH)