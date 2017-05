Vier Buben bei Explosion teils schwer verletzt

Eines der Kinder zog sich mittelschwere Verletzungen zu, eines wurde nur leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Die vier Buben im Alter von 11 und 12 Jahren hatten in der Scheune gespielt. Anwohner entdeckten die verletzten Kinder in der Nähe der Scheune in einem Wohnquartier und alarmierten die Rettungskräfte.

Hintergrund und Ursache der Explosion werden nur von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft untersucht. (cmw)