Autofahren für die Zürcher Kultur?

Geführter Rundgang

Symposium Virtual Territories

Heute von 17 bis 20.15 Uhr findet in der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK das «Symposium Virtual Territories» statt. Auf einem geführten Rundgang werden Einblicke geboten in innovative Projekte Virtueller Reatlität (VR) aus dem In- und Ausland. Ab 18.30 Uhr diskutieren Politiker und Fachleute über die Bedeutung der digitalen Innovation für den Kulturstandort Zürich.