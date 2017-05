Bei Hausdurchsuchung mehrere Dutzend Blüten entdeckt

Eine Kassiererin in einem Lebensmittelgeschäft in Dietikon ist wegen einer Banknote misstrauisch geworden. Sie alarmierte die Polizei, welche noch vor Ort den Betrüger festnehmen konnte. Im Zuge der Ermittlungen wurden weitere Blüten und zwei Komplizen gefunden. Seit mehreren Tagen war Falschgeld im Umlauf.

Neben dem 29-jährigen Portugiesen, welcher am Mittwoch im Geschäft mit dem Falschgeld bezahlen wollte, wurden am Freitag auch eine 50-jährige Landsfrau und ein 38-jähriger Ungar verhaftet, wie die Kantonspolizei mitteilte. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung fand die Polizei mehrere Dutzend gefälschte Banknoten. Die beiden später Verhafteten werden verdächtigt, die Blüten hergestellt zu haben. Die Polizei klärt ab, in welchem Umfang das Trio Falschgeld gedruckt und weiterverbreitet hat. (SDA)