Vorzeigefirma streicht 50 Stellen

Aus der Burckhardt-Fabrik in Oberwinterthur, schräg gegenüber dem Eulachpark, ist man sich gute Neuigkeiten gewohnt. Anders gestern – bei Börsenschluss wurden die Mitarbeiter informiert, dann ging die Mitteilung heraus: 100 Stellen werden weltweit gestrichen, 50 in Winterthur. In der Stadt sind weitere 100 Personen von Kurzarbeit betroffen.

Begründet werden die Massnahmen mit der schlechten Auftragslage; die Firma stellt Kompressoren zur Verdichtung, Kühlung und Verflüssigung von Gasen her. Zwar hat sie letztes Jahr einen Rekordumsatz erzielt, und 2016 wird nochmals mit einer Steigerung gerechnet. Doch die Auftragszahlen gehen zurück und bald wird mit einer schlechten Aus­lastung der Fabrikhallen in Oberi – vor Jahresfrist wurde eine weitere eröffnet – gerechnet.

Firmenchef Marcel Pawlicek betont im Interview, der Abbau habe nichts mit der Frankenstärke zu tun. Auch sei es nicht so, dass Arbeit in die neuen Fabriken in den USA und in Korea verschoben werde; dort produziere man für die lokalen Märkte. «Der Schritt hängt ausschliesslich mit der niedrigen Nachfrage zusammen.»

Mittelfristig sei ein neuerlicher Ausbau denkbar: «Die Wachstumsstrategie bleibt.» Vorerst aber folgt ein Einschnitt. Der Abbau, so schätzt Pawlicek, betrifft zu einem Drittel Blaukragenjobs in der Produktion und zu zwei Dritteln Weisskragenjobs im Verkauf für den Servicebereich. Mit diesem Geschäft ist man nicht ­zufrieden: Die Wachstumserwartungen wurden nicht erfüllt.

«Keine Salamitaktik»

Der Abbau erfolge «leider grösstenteils mittels Kündigungen», sagt Pawlicek. Weil es sich um eine Massenentlassung handelt, ist ein Konsultationsverfahren vorgeschrieben. «Wir wählen ­keine Salamitaktik und bauen Schritt für Schritt ab», so der CEO. «Das wäre nicht Burckhardt.» Die betroffenen Mitarbeiter sollen ab Ende September die Kündigung erhalten; sie haben drei- oder sechsmonatige Kündigungsfristen. Es soll ein Sozialplan zur Anwendung kommen.

Die Kurzarbeit beginnt im Oktober und soll sechs bis acht Monate dauern; sie betrifft vor allem die Produktion. Ob die Mitarbeiter beispielsweise drei oder vier Tage arbeiten werden, sei offen.

Von der Arbeitnehmerseite kommt Kritik. Man kenne die Probleme im Gas- und Ölgeschäft, sagt Angestellte-Schweiz-Vertreter Alois Düring, und ein Blick in den Geschäftsbericht habe nichts Gutes erahnen lassen. «Doch die Stärke des Abbaus überrascht.» Düring bezweifelt, dass das Vorgehen korrekt ist: Die Kombination von Massenentlassung und Kurzarbeit sei im Gesetz so nicht vorgesehen. Pawlicek sagt indes, man könne mit diesem Schritt weitere Entlassungen vermeiden. (zuonline.ch)