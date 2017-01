Winterthur wächst weiter

In der Stadt Winterthur leben rund 112 100 Einwohnerinnen und Einwohner. Zum Bevölkerungswachstum von rund 1600 Personen im Jahr 2016 haben ein positiver Geburtenüberschuss und ein Zuwanderungsgewinn von gut 1000 Personen beigetragen.

In der Stadt Winterthur waren mit Stichtag 31. Dezember 2016 112 121 Personen bei der Einwohnerkontrolle gemeldet, teilt die Stadt Winterthur mit. Dies eintspricht einem Jahreswachstum von 1,5 % - der höchste Wachstumswert seit dem Rekordjahr 2011 (+1.8 %).

Auf 1222 (-112) Geburten waren 814 (-103) Todesfälle zu verzeichnen. Damit ist die Einwohnerzahl der Stadt in der Bilanz um 408 (-9) Personen gestiegen. Nach Winterthur sind 8020 Personen gezogen und 6976 Menschen haben die Stadt verlassen. Dies ergibt eine Nettozuwanderung von 1044 Personen. Innerhalb der Stadt haben 14670 Einwohner ihre Wohnung gewechselt.

Ausländeranteil leicht gestiegen

Von den 85 080 Schweizern sind 15 % im Ausland geboren, gekehrt sind von den Ausländern 20 % in der Schweiz geboren. Der Ausländeranteil ist von 23,8 % auf 24,1 % leicht gestiegen.

Im vergangenen Jahr erklärte die Baukontrolle Winterthur 744 neue Wohnungen in den sieben Stadtkreisen für bezugsbereit: 216 im Kreis Stadt, 231 in Oberwinterthur, 82 in Seen, 52 in Töss, 65 in Veltheim, 76 in Wülflingen und 22 in Mattenbach. Die Wohnungszahl ist mit einem Jahreswachstum von 1,4 % leicht weniger gestiegen als die Einwohnerzahl. Insgesamt sind Ende 2016 54 210 Wohnungen im Gebäuderegister der Stadt Winterthur registriert. (far)