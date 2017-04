Fünf Freunde rocken sich nach oben

Seit zehn Jahren ist die Band Jack Slamer ein fester Teil der Winterthurer Kulturszene. Ihre an 70er-Jahre-Bands wie Led Zeppelin, Deep Purple und Aerosmith erinnernde Rockmusik spielten die Musiker, die heute Mitte zwanzig sind, an zahlreichen lokalen Open Airs und 2015 auf der grossen Bühne der Musikfestwochen.

Jack Slamer - There's No Way Back. Live an den Musikfestwochen Winterthur am 14. August 2015

Auch ausserhalb der Stadt ist die Band erfolgreich. Neben Auftritten in Clubs und an Festivals hat sich eine Erinnerung in die Köpfe der fünf Musiker gebrannt: «Ein Hotel in Engelberg hat uns eingeladen, in der Lobby zu spielen», erinnert sich Gitarrist Marco Hostettler. Die Gage wurde in Form von Skipässen und Hotelübernachtungen ausbezahlt.«Die kollegiale und familiäre Atmosphäre ist uns sehr wichtig», erklärt Hostettler: «Touren im Band-Bus gehören zu den Highlights.» Vier der fünf Bandmitglieder gingen in Oberseen zur Schule, Bassist Ruhwinkel kam später dazu. Ihre Freundschaft hat über die Jahre hinweg gehalten, trotz höchst unterschiedlicher Laufbahnen wie ETH-Studium und Schreinerlehre.

Perfekt für die Bühne

Am Freitag tauft die Band nun im Salzhaus ihr neues Album «Jack Slamer». «So professionell wie dieses Mal haben wir noch kein Album aufgenommen», sagt Sänger Florian Ganz. An den Songs sei bis ins letzte Detail gefeilt worden. Die Aufnahmen erfolgten in einer zweiwöchigen Session im Neuwerk-Studio in Lahr im Schwarzwald.

Offenbar kommt der Sound an: Die Single «The Biggest Mane» überzeugt durch harte Gitarrenriffs und den exzessiven Gesang von Ganz, dessen Stimme an Robert Plant, den Sänger von Led Zeppelin, erinnert. Auf Youtube wurde der Song innert Kürze fast dreitausend Mal angewählt.

Jack Slamer - The Biggest Mane. Offizielles Musikvideo: Youtube

Hin und wieder driften die Lieder ins Psychedelische ab. Der erste Titel «Turn Down The Light» überrascht mit einem unglaublichen Aufbau, der sich perfekt für die Bühne eignet und das Publikum zum Springen bringen dürfte.

«Best Talent» bei SRF 3

Vor kurzem wurden Jack Slamer von Radio SRF 3 zum «Best Talent» des Monats April gekürt.

«SRF3 Best Talent». SRF3/Facebook

Die damit verbundene Medienpräsenz hat schon vielen Gruppierungen die Türen geöffnet. Damit möchten die jungen Musiker einen grossen Schritt vorwärts machen. Am liebsten würden sie soviele Konzerte wie möglich an neuen Orten spielen und als Support einer grossen Band auf Tour gehen. Denn bei aller Freude an der Studioarbeit sehen sie sich vor allem als Liveband. «Wir bringen eine grosse Dynamik, Schweiss und eine starke Bandchemie auf die Bühne», erklärt Ganz.

Ein Heimspiel sei immer toll, meint Hostettler zum Auftritt im Salzhaus. «Die Leute kennen Lieder und Texte und singen mit.» Ein weiteres Highlight – nämlich das Zehn-Jahre-Jubiläum – folgt Mitte Juli am Eidberger Openair. «Hier spielten wir 2007 unser erstes Konzert», erinnert sich Ganz. Die Band habe sogar einen Song, der ausschliesslich an Auftritten am «Eidberger» gespielt werde. Das Publikum goutiert das Geschenk jeweils mit frenetischem Applaus. (Landbote)