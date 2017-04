Der Zirkus kündigt sich an

Die Masten in Winterthur stehen schon: Obwohl der Zirkus Knie im Moment noch in Buchs im St. Galler Rheintal gastiert, hat ein Vorauskommando die vier grossen Pfeiler des Chapiteaus heute aufgestellt. Damit der Umzug von Spielort zu Spielort rasch und problemlos über die Bühne geht, verfügt der Knie über zwei Sätze der 20 Meter hohen Masten und je 1,2 Tonnen schweren Zeltstangen.

Heute und auch morgen Mittwoch stehen die Artisten noch in Buchs SG in der Manege – bis am späten Abend. Dann wird zusammengepackt und bereits am Donnerstagabend steht in Winterthur wieder alles bereit für die hiesige Premierenvorstellung. 40 Mal zieht der Zirkus um. 230 Mitarbeiter, Tiere, Zelt, Wohnwagen und Zuckerwattenstand: Alles muss von einem Ort zum anderen. Und das innerhalb von weniger als 24 Stunden.

Direkt dabei beim «Zirkus-Zügel»

Der «Landbote» ist dieses Jahr bei diesem Umzug live dabei. Morgen Mittwoch ab 20 Uhr schreiben wir hier auf Landbote.ch ein «Zügelprotokoll». Wir berichten bis spät in der Nacht in Buchs der Marktplatz geräumt und alles eingepackt ist. Am Donnerstagmorgen sind wir wieder vor Ort, wenn in Winterthur der Aufbau losgeht.

In Winterthur macht der Knie wie jedes Jahr über die Ostertage halt. Die Premiere ist am Donnerstagabend um 20 Uhr, am Karfreitag bleibt es ausnahmsweise still im Zirkuszelt. Von Ostersamstag bis -montag gibt es dafür täglich zwei Vorstellungen. Der Kinderzoo ist täglich geöffnet. Die genauen Zeiten finden sich auf der Internetseite des Zirkus Knie.

Zurück mit dem Extrabus

Im Anschluss an die Abend- oder Nachtvorstellungen bietet Stadtbus Extrabusse vom Teuchelweiher in Richtung Töss, Wülflingen und Oberwinterthur. Für die Hinfahrt gibt es keine Extrabusse, dafür die normalen Kurse zu den nahe gelegenen Haltestellen Technikum, Gewerbeschule und Zeughausstrasse. (Der Landbote)