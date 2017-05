Doppelleu fusioniert mit Westschweizer

Die aus Yverdon-les-bains stammende Bière du Boxer S.A. und die in Winterthur ansässige Doppelleu Brauwerkstatt AG werden eins: Die beiden in ihren Sprachregionen erfolgreichen Brauereien arbeiten zukünftig zusammen, um gemeinsam noch schlagkräftiger am Schweizer Markt zu wirken, teilt Doppelleu mit.

Die anstehende Hochzeit der beiden Brauereien beruhe auf ihren individuellen Stärken, die sich «wunderbar kombinieren lassen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Das gemeinsame Produktsortiment werde dadurch ideal ergänzt: Boxer produziert ausschliesslich untergärige Biere – also Lagerbiere, Spezlis oder Festbiere. Doppelleu anderereits obergärige Biere wie zum Beispiel Pale Ales oder Stouts. Die Vertriebsorganisation der Bière du Boxer S.A. fokussiere sich vor allem auf die französisch- und italienischsprachige Schweiz, bei der Doppelleu Brauwerkstatt AG steht die deutsche Schweiz im Vordergrund.

Die Brauereien betonen, dass die neue Organisation weiterhin eine unabhängige eidgenössische Lösung sein und bleiben werden – «und damit zur ersten und einzigen in beiden Landesteilen verankerten unabhängigen Brauerei der Schweiz mutieren.» (far)