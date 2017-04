Heisser Kampf um kalte Duschen

Hochkarätiger hätte man das Podium zum Energiegesetz kaum besetzen können: SVP-Parteichef Albert Rösti stand Grünen-Chefin Regula Rytz gegenüber. Das vom stellvertretenden Landbote-Chefredaktor Jakob Bächtold moderierte Podium füllte am Dienstag den Saal des Restaurants Strauss bis auf den letzten Platz. Rytz und Rösti, beide per Zug aus Bern angereist, kannten das Prozedere schon: «Ich sehe Albert in den letzten Tagen mehr als meinen Mann», scherzte Rytz. Bächtold fasste noch einmal kurz zusammen, worum es bei der bundesrätlichen Energiestrategie 2050 gehen soll: den Ausstieg aus der Atomenergie, die Förderung der erneuerbaren Energie durch Einspeisevergütungen, Unterstützungsgelder für Gebäudesanierungen, strengere Normen für Fahrzeuge und einiges mehr. Bis 2035 soll der Energieverbrauch pro Kopf um 43 Prozent sinken, im Vergleich zum Jahr 2000. «Gemächlicher, als sich das die Grünen gewünscht hätten, aber ein guter Kompromiss», findet das Rytz. «Utopisch und teuer» warnt Rösti, dessen SVP die Vorlage bekämpft, unter anderem mit der in allen Haushalten gestreuten «Kalt duschen»-Broschüre.

Das Bild vom «Flatterstrom»

Das Drohszenario solle «zur Diskussion anregen», beschwichtigte Rösti. Relevant werde es dann, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet sei. «Im Winter, wenn die Sonne nicht scheint und kein Wind weht, droht ein Engpass.» Die erneuerbaren Energien produzierten «Flatterstrom», der im Moment nicht ausreichend gespeichert werden könne.

«Mit erneuerbaren Energien bleibt das Geld in der Schweiz statt nach Russland oder Saudi-Arabien zu fliessen.»Regula Rytz, Nationalrätin und Präsidentin Grüne Partei Schweiz

«Wenn ich Flatterstrom höre, denke ich vor allem an die Atomkraftwerke», sagt Rytz. «Diese fallen häufig und unplanbar aus. Leibstadt war ein halbes Jahr vom Netz, Beznau 1 steht seit zwei Jahren still und wird wohl nie mehr anlaufen und 2019 wird Mühleberg abgeschaltet.» Die Schweiz müsse rasch ausbauen um diese Lücke zu schliessen.

Bei erneuerbaren Energieformen wie Sonne, Wind oder Biomasse bleibe das Geld im Land und verschwinde nicht nach Russland oder Saudiarabien, argumentierte Rytz. Der Forschungs- und Innovationsstandort Schweiz profitiere «Das müsste auch die die SVP überzeugen.» «Wir sind nicht gegen Innovation», entgegnete Rösti. «Aber die Technologie ist noch nicht so weit und wir werden noch stärker von Stromimporten abhängig sein. Es kommt nie gut, wenn die Politik der Wirtschaft vorschreiben will, auf welche Technologie sie die nächsten Jahrzehnte setzen will. Das ist Planwirtschaft.» Subventionierter billiger Strom gefährde zudem die Wasserkraft.

Utopisch oder auf gutem Weg?

Während Rösti anhand der Reduktionsziele mit riesigen Investitionen in die Infrastruktur und stark steigenden Energiekosten rechet, ist Rytz überzeugt, dass sie durch Effizienz und technologischer Fortschritt ohne Wohlstandsverzicht erreichbar seien. «Seit 2000 haben wir unseren Energieverbrauch pro Kopf bereits um 14 Prozent gesenkt», unterstrich sie. «Wir sind auf gutem Weg.» Österreich zeige es vor: Das vergleichbar grosse Alpenland mache vorwärts mit den neuen erneuerbaren Energien und kommt seit je ohne Atomstrom aus.

«Im Winter, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst, haben Sie ein Problem.»Albert Rösti, Nationalrat und Präsident SVP Schweiz

Die zwei Berner Nationalräte lieferten sich einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Beide zeigten auch Schwächen: Rösti verwechselte mehrfach Namen und Einheiten und fiel durch einen fantasievollen Umgang mit Zahlen auf (Ein Beispiel: 25 Rappen Aufschlag pro Liter Benzin ergeben bei 20 000 Kilometern Autofahrt nicht 5000 Franken Mehrkosten). Rytz wich ihrerseits manchen Fragen wiederholt aus, etwa der, woher nach Abschaltung der AKWs im Winter der Strom kommen soll. Insgesamt konnten aber beide beim Publikum punkten. Von den etwa 20 Zuschauern, die sich zu Beginn der Veranstaltung per Handzeichen als unentschlossen bekannten, hatte sich am Ende jeweils ein halbes Dutzend ins Ja- und ins Nein-Lager einsortiert.

Ein emotionales Thema

Ein Wermutstropfen am ansonsten gelungenen Abend waren die Zwischenrufer aus beiden Lagern, welche das Podium mehrfach mit Buh-Rufen und demonstrativem Szenenapplaus störten. Moderator Bächtold gelang es aber, sie zur Ordnung zu rufen. «Ich bin immer wieder überrascht, wie emotional Energie-Diskussionen geführt werden», sagte der Winterthurer Grünen-Kantonsrat Martin Neukom beim Apéro, wo über die Parteigrenzen hinweg angeregt weiterdiskutiert wurde. Die meisten waren sich einig: Es bleibt spannend bis zum 21. Mai. (Landbote)