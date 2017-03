KSW erhöht Gewinn dank Zusatzversicherten

Das Kantonsspital Winterthur (KSW) hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von 29,8 Millionen Franken erwirtschaftet. Vor allem die Betreuung von mehr zusatzversicherten Patienten sowie der Anstieg von Behandlungen ermöglichten das gute Ergebnis, wie das Spital am Dienstag mitteilte.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 27'190 Personen stationär im KSW behandelt. Das waren 2,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Sie blieben durchschnittlich 5,3 Tage (Vorjahr 5,5) im Spital. Diese Entwicklung zu kürzeren Aufenthalten werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zusatzversicherung

Das KSW hat 2016 einen Gewinn von 29,8 Millionen Franken erwirtschaftet, im Vorjahr waren es 16,4 Millionen Franken. Zum verbesserten Ergebnis haben die erhöhte Nachfrage nach Behandlungen sowie der Anstieg des Anteils an zusatzversicherten Patienten von 20,3 auf 21,6 Prozent beigetragen.

Der Gewinn sei notwendig, um die laufenden Investitionen zu decken und die Eigenkapitalbasis zu stärken, lässt sich der Spitalrat in der Mitteilung zitieren. Spitalrat und Spitalleitung seien zudem überzeugt, dass das KSW mehr unternehmerischen Handlungsspielraum braucht, um auch in Zukunft erfolgreich bestehen zu können. Deshalb stehe die Spitalführung geschlossen hinter der kantonalen Vorlage zur Umwandlung des KSW in eine Aktiengesellschaft. Die Abstimmung findet am 21. Mai statt. (far)