Keine Gratis-Parkplätze mehr

Die Mitteilung aus dem Stadtrat kommt überraschend: Grundsätzlich alle öffentlichen Parkplätze auf Stadtgebiet sollen innert der nächsten drei Jahre kostenpflichtig oder auf andere Art «bewirtschaftet» werden. Dies stehe im neuen Konzept «Parkraumplanung und -bewirtschaftung», das der Stadtrat kürzlich verabschiedet hat.

Gemäss Miteilung werden nur Aussenwachten ohne S-Bahnstationen nicht einbezogen. Sonst wird das ganze Stadtgebiet in die drei Kategorien Stadtzentrum, Quartierzentrum und Wohnquartier eingeteilt. Welche Bedingungen in den jeweiligen Gebieten genau gelten, ist noch unklar.

Als Begründung für die Massnahme schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung: «Öffentliche Parkplätze sollen in Wohnquartieren vor allem von Anwohnenden und in den Zentren von Besucherinnen und Besuchern genutzt werden – und nicht von Pendlerinnen und Pendlern.» Dies sei das Kernziel des Konzepts. «Das heisst, die Weisse Zone wird aufgelöst», sagt Raffael Noesberger, Leiter der Verkehrsplanung auf Anfrage. In Winterthur solle flächendeckend die Blaue Zone eingeführt werden.

Überraschender Beschluss des Stadtrates

Parkplätze sind in Winterthur ein heisses Eisen: Kürzlich gab es Proteste, weil Parkplätze am Römertor in Oberwinterthur kostenpflichtig wurden. Im Oktober 2015 hatte die Stimmbevölkerung die neue Parkplatzverordnung nach langem Hin und Her abgelehnt. Dort ging es allerdings um die Zahl von privaten Parkplätzen im Rahmen von Baubewilligungsverfahren, nicht um öffentliche wie jetzt im Konzept «Parkraumplanung und -bewirtschaftung».

Der Beschluss des Stadtrates kommt deshalb überraschend, weil aus dem Baudepartement unter SVP-Politiker Josef Lisibach und von der bürgerlichen Mehrheit im Stadtrat keine Entscheide erwartet wurden, die eine klare Beschränkung des Autoverkehrs zum Ziel haben. Diesbezüglich lässt auch eine Passage in der Medienmitteilung aufhorchen: Die Begrenzung der Zunahme des motorisierten Individualverkehrs durch eine «konsequente Parkraumpolitik» und die «gezielte Umlagerung auf andere Verkehrsträger» wie öffentlicher Verkehr, Velo- und Fussgängerverkehr seien «wichtige Beiträge zur Aufrechterhaltung eines funktionierenden Verkehrssystems».

Es sind aber noch viele Fragen offen: Wie viele Parkplätze werden zu blauen Zonen umgewandelt? Wo kommen Parkuhren hin? Wie hoch sind die Gebühren? Wir hoffen, dass wir das heute im Verlauf des Tages klären können... (Landbote)