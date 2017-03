Kurden marschieren durch die Altstadt

Die politischen Spannungen um den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan lassen bei diesem Anblick manches vermuten: Kurden marschierten am Dienstagabend durch die Altstadt Winterthur mit Fackeln und Fahnen. Sie trugen Transparente und sangen. Eine Demonstration gegen Erdogan?

Video: Jakob Bächtold

Nein. Es handelt sich dabei um ein traditionelles Fest, den Newroz. Die Kurden feiern den Frühlingsanfang. Newroz ist der Name des Neujahrs- und Frühlingsfestes, das am 20. oder 21. März gefeiert wird. (far)