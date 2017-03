Mann verletzt sich bei Unfall schwer

Auf der Wülflingerstrasse in Winterthur ist es am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr zu einem Unfall mit einem Pferdetransporter gekommen. Laut Verkehrsinformationen des TCS ist die Strasse zwischen Winterthur und Wülflingen in beide Richtungen gesperrt. Die Stadtpolizei Winterthur bestätigt auf Anfrage, dass eine Person schwer verletzt wurde. Es handelt sich um einen 54-jährigen Autofahrer, der mit einem Tiertransportanhänger stadteinwärts unterwegs war, sagt Polizeisprecherin Bianca Liechti: «Aus bisher unbekannten Gründen ist er rechts von der Strasse abgekommen und mit zwei parkierten Personenwagen kollidiert.»

Keine Tiere im Anhänger

Das Auto kippte durch den Aufprall auf die Seite. Der 54-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Der schwer verletzte Mann wurde mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Im Pferdetransportanhänger befanden sich keine Tiere, sagt Liechti weiter. Dieser war mit Heu geladen.

Die Wülflingerstrasse, im Bereich Oberfeldweg und Flüelistrasse, war bis am ca. 14 Uhr für die Unfallaufnahme und Spurensicherung gesperrt. Der Verkehr in der Stadt war jedoch längere Zeit überlastet.

Der Unfall ereignete sich bei der Bushaltestelle Oberfeld. Folglich war auch der Busbetrieb der Linie 2 betroffen. Die Strecke zwischen Winterthur, Hauptbahnhof und Winterthur, Wülflingen war bis ca. 11.30 Uhr in beide Richtungen unterbrochen, teilt der ZVV mit.

Linie 2: Streckenunterbruch zwischen Winterthur, Hauptbahnhof und Wülflingen https://t.co/RH9kXc1SI5 — ZVV-Contact (@zvv_contact) 21. März 2017

Im Einsatz standen nebst der Stadtpolizei Winterthur, Schutz und Intervention Winterthur, der Rettungsdienst Winterthur und die Kantonspolizei Zürich für die Spurensicherung. (far)