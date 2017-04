Mit dem Knie durch die Nacht

Infobox

Die Geschichte des Circus Knie

1803: Am Anfang war die Liebe: Der Medizinstudent Friedrich Knie verliebt sich in Innsbruck in die Kunstreiterin Wilma. Die Romanze ist zwar nicht von Dauer. Im Gegensatz zur Faszination Friedrich Knies für den Zirkus, die bleibt. Er gründet ein Seiltänzer- und Künstlerunternehmen.

1814: Die Familie Knie tourt erstmals durch die Schweiz.

1919: Das eigentliche Gründungsjahr des Circus Knie. Die Familie, mittlerweile die 4. Generation, schafft sich ein eigenes Zirkuszelt an, feiert am 14. Juni 1919 auf der Schützenmatte in Bern Premiere und richtet das Winterquartier in Rapperswil ein.

1935: Eine gigantischen Tournee mit 50 Artisten aus Indien begeistert das Publikum nicht, der Knie gerät in finanzielle Schwierigkeiten, von denen er sich nur langsam erholt.

1956: Das neue Winterquartier in Rapperswil wird bezogen.

1962: Knies Kinderzoo wird eröffnet.

1992: Fredy jun. und Franco sen. übernehmen das Familienunternehmen.

2014: Franco Knie geht nicht mehr mit dem Zirkus auf Tournee, sondern kümmert sich in Rapperswil um die Elefanten im ein Jahr später eröffneten Elefantenpark «Himmapan».

2017: Der Knie geht mit dem Programm «Wooow!» zum 99. Mal auf Tournee.