Musikfestwochen mit leichtem Plus

Vergangenen Sommer haben die Winterthurer Musikfestwochen vom herrlichen Wetter profitiert und dabei rund 50'000 Besucher angelockt. An der 41. Ausgabe des Festivals spielten über 70 Acts auf vier Bühnen. «Wunderbar war nicht nur das Wetter der zweiten Festivalwoche, sondern auch die anhaltend entspannte und persönliche Atmosphäre vor, hinter und auf der Bühne», schreiben die Veranstalter in der Mitteilung zur Jahresbilanz. Auch finanziell ist der Verein zufrieden. Er beendet das Jahr 2016 mit einem Plus von 46’338 Franken. «Dieses leicht positive Ergebnis ist symbolisch für eine Festivalausgabe, bei der ganz viele Rädchen ein mehr als grosses drehten», heisst es in der Mitteilung weiter. (far)