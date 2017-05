Ombudsfrau rügt den Präsidenten der Schulpflege: «Er reagierte nicht»

Die Ombudsfrau im Dilemma

Der Verschwiegenheit verpflichtet, aber auch der Öffentlichkeit

Ombudsfrau Viviane Sobotich hat gestern ihren Jahresbericht den Medien präsentiert und dabei einen Schulpflegepräsidenten in den Mittelpunkt gerückt. Weil es in Winterthur nur vier Schulpräsidenten gibt, stellt sich die Frage: Darf Sobotich so detailliert berichten, wodurch klar wird, um wen es sich handelt, auch wenn kein Name genannt wird (siehe Haupttext)?

Sie habe sich diese Frage auch gestellt, sagt Sobotich, und grundsätzlich sei sie ja an die Verschwiegenheitspflicht und ans Amtsgeheimnis gebunden. Das sei die Basis ihrer Arbeit. Bei einem Schulpräsidenten handle es sich jedoch nicht um irgendeine Verwaltungsperson, sondern um eine gewählte Amtsperson.



Zudem sei es ihre in einer Verordnung festgeschriebene Pflicht zu informieren, wenn sie zu ihrem schärfsten Mittel greife, zur schriftlichen Empfehlung. Das tue sie sehr zurückhaltend, die schriftliche Empfehlung an den Schulpräsidenten sei ihre zweite in acht Jahren als Ombudsfrau: «Immer mit der Geissel chlöpfen, bringt auf Dauer nichts.» Die Interperetation, sie würde da jemanden an den Pranger stellen, sei jedoch falsch, sagt Sobotich; sie habe die Frage vor der Publikation des Berichts auch mit der Aufsichtskommission des Gemeinderats diskutiert. Und ihr Bericht sei «auch eine gewisse Kontrolle, die nach aussen zeigt, was unsere Arbeit ist und wie wir sie machen».



Sobotichs Team erledigte im letzten Jahr 195 Fälle, mehr als in den Jahren zuvor. Die meisten Fälle betrafen das Soziale und die Polizei. Im Schulbereich gab es 24 interne Fälle (wie den des Lehrers) und acht Personen, die von ausserhalb der Verwaltung Hilfe suchten.