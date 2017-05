«Pflegekinder sind kein Hobby»

Vereine suchen Pflegeplätze

Im Kanton Zürich bemühen sich mehrere Vermittlungsorganisationen um Pflegeeltern. Doch längst nicht jedes Paar erfüllt die Kriterien.

Gute Plätze für Pflegekinder zu finden ist nicht immer einfach. Denn wenn Kinder, die aus schwierigen familiären Verhältnissen stammen, vermittelt werden sollen, sind sie darauf angewiesen, dass sie laut Fachleuten «ein besonders stabiles Umfeld» erhalten. Eine Umgebung also, in der sie all das finden, was es für eine gesunde Entwicklung braucht: Liebe, Geborgenheit, Fürsorge, Respekt, Grenzen und Strukturen.



Menschen zu suchen, die genau das bieten können, ist eine der Hauptaufgaben des Vereins Es-poir. Er ist einer von fünf Non-Profit-Organisationen im Kanton Zürich, die von der kantonalen Bildungsdirektion eine Bewilligung zur Vermittlung von Pflegeplätzen hat. Espoir begleitet in Winterthur derzeit drei Pflegeeltern, sucht aber im Grossraum Winterthur laufend weitere potenzielle Pflegeelternpaare.



«Anforderungen sind hoch»



Der Weg zur Pflegeelternschaft ist allerdings kein Spaziergang. «Die von Espoir an eine Pflegefamilie gestellten Anforderungen sind hoch», sagt Lucia Schmid, Geschäftsführerin bei Espoir. «Interessierte Familien durchlaufen ein sorgfältiges Verfahren. Dieses umfasst ein detailliertes Motivationsschreiben, welches mit einem Hausbesuch und einem dreitägigen Seminar bei Espoir abgerundet wird.» Dass tatsächlich nicht jedes Paar, das sich ein Pflegekind wünscht, von Espoir akzeptiert wird, belegt auch die interne Statistik. Aus den im Jahr 2015 rund 90 eingegangenen Anfragen von interessierten Paaren konnten laut Schmid nur zehn als Pflegeeltern aufgenommen werden.



Leumund, Wohnsituation...



Eine gewisse Selektion gibt es bei Espoir allein aufgrund der Voraussetzungen, die künftige Pflegeeltern erfüllen müssen. Neben einer guten Gesundheit, einer geeigneten Wohnsituation und einem einwandfreien Leumund, erwartet man zudem, dass die Pflegeeltern finanziell nicht auf das Pflegegeld angewiesen sind und dass eine Person «nicht berufstätig ist oder sich die Arbeitszeit so einrichten kann, dass immer ein Elternteil beim Kind ist».