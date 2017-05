Schulleiterin am Brühlberg hat gekündigt

Oder aber, es werden reguläre Klassen mit bis zu 24 Kindern geformt. Dies würde wohl wiederum zu einer Umteilung von vier bis acht Kindern in ein anderes Schulhaus führen. Die Schulpflege hat in dieser Frage bewusst noch nicht entschieden. Sie möchte zuerst die Meinungen und Argumente aus der Eltern abholen. Dies werde in den nächsten Tagen mit einem Informationsschreiben an die Eltern passieren, wie es in der Medienmitteilung heisst.