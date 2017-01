Sennhof-Opfer verstorben

Der 36-jährige Mann, welcher am Dienstagnachmittag in Sennhof schwer verletzt worden war, ist tot. Er ist am Donnerstagnachmittag im Spital verstorben. Dies meldet die Kantonspolizei am Freitag.

Am Dienstag war es in Sennhof zu einem brutalen Gewaltdelikt gekommen, bei dem auch Schüsse fielen und das einen Grosseinsatz der Polizei auslöste. Der mutmassliche Täter konnte am Dienstag noch vor Ort festgenommen werden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Allem Anschein nach hatte der 47-Jährige in einem Einfamilienhaus in Winterthur-Sennhof auf das 36-Jährige Opfer geschossen. Die beiden waren eigentlich befreundet und am Tatort nur zu Besuch.

Motiv immer noch unklar

Der Hausbewohner, ein 37-jähriger Schweizer, wurde kurz nach der Tat ebenfalls verhaftet. Weil sich der Verdacht gegen ihn aber nicht erhärtete, ist er seit Mittwoch wieder auf freiem Fuss.

Der genaue Tathergang und vor allem das Motiv sind nach wie vor nicht geklärt und werden von Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt.

(huy)