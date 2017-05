Vier Autos beschädigt wegen einer Fliege

Ein 40-jähriger Autolenker ist am Samstag an der Unteren Vogelsangstrasse in Winterthur in ein parkiertes Fahrzeug geprallt - eine Fliege, die ihm ins Auge geflogen war, hatte ihn kurzzeitig abgelenkt. Es entstand hoher Sachschaden.

Der Aufprall löste eine kleine Kettenreaktion aus, wie die Winterthurer Stadtpolizei am Montag mitteilte. Der parkierte Wagen wurde in ein anderes abgestelltes Auto geschoben, und dieses wiederum in ein weiteres. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Die Stadtpolizei beziffert den Schaden an den abgestellten Autos auf rund 25'000 Franken. Verletzt wurde niemand. (far)