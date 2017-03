Webseite der Badi Wülflingen gehackt

Wer heute Morgen die Webseite www.badiwuelflingen.ch besuchte, fand eine schwarze Seite mit türkischer Flagge in der Form der Schweiz vor mit dieser Botschaft: «Unsere internen Angelegenheiten gehen euch nichts an!» Die Badi Wülflingen in Winterthur war nicht die einzige Internetseite, die den Hackern zum Opfer gefallen sind. Betroffen waren mindestens 24 Seiten kleiner Schweizer Unternehmen, die für politische Propaganda missbraucht wurden, schreibt der Tages-Anzeiger. Demnach identifizieren sich die Angreifer selbst als eine türkische Hackergruppe.

Der Hintergrund des Hackerangriffs ist ein Transparent bei einer Berner Demonstration gegen die Verfassungsreform in der Türkei mit der Aufschrift «Tötet Erdogan mit seinen eigenen Waffen». Dieses sorgte letzte Woche für einen diplomatischen Zwischenfall zwischen der Schweiz und der Türkei.

Quelle: Keystone

Wie Urs Bösch, der Betriebsleiter der Badi, gegenüber dem Blick erklärt, hätten sich die Auswirkungen auf den Betrieb in Grenzen gehalten. «Wir sind von der Website nicht sehr abhängig», so Bösch. Der IT-Support habe die Website nach rund einem Tag wieder hergestellt. (far)