Winterthur verzichtet auf 1.4 Millionen Franken

Die Stadt Winterthur verzichtet auf die Hälfte ihrer Forderungen aus dem Debakel rund um die Wärme Frauenfeld AG: Sie erhält 1,5 der 2,9 Millionen Franken zurück. Darauf hat sie sich mit der Stadt Frauenfeld geeinigt, in deren Werkbetriebe die AG nun integriert werden soll.

Dies sei die sinnvollste Variante, sagte der Winterthurer Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) an einer Medienorientierung am Montag. Die Integration der Frauenfeld Wärme AG in die Werkbetriebe der Stadt Frauenfeld stelle eine «tragbare Lösung für eine gute Zukunft» dar.

Die Variante «Konkurs» der Wärme Frauenfeld AG verwarf die eingesetzte Taskforce, die aus Vertretern der Städte Frauenfeld und Winterthur bestand. Ein Konkurs hätte Winterthur einen Verlust von 2,4 Millionen Franken eingebrockt, Frauenfeld einen solchen von 1,8 Millionen Franken. Zum finanziellen Schaden wäre laut Künzle auch ein «Riesen-Reputationsschaden» gekommen.

Die Verhandlungen zwischen Winterthur und Frauenfeld sind mittlerweile abgeschlossen. Die Stadt Winterthur erhält 1,5 Millionen Franken und verzichtet auf die weiteren Forderungen in Höhe von 1,4 Millionen Franken. Zudem muss die Stadt Winterthur ihren Aktienkapitalanteil von 200'000 Franken abschreiben.

Diese Lösung ist noch nicht definitiv: In der Stadt Winterthur wird das Parlament über den Forderungsverzicht befinden müssen. In Frauenfeld wird für die Integration der AG eine Volksabstimmung notwendig sein.

Stossende Verstösse

Inzwischen ist auch die Sonderprüfung der Winterthurer Finanzkontrolle bei Stadtwerk Winterthur abgeschlossen. Diese bestätigte, dass «unter der alten Stadtwerkführung eigenmächtiges, teilweise kompetenzwidriges Verhalten feststellbar war». Es kamen dabei auch neue Verstösse gegen das Personalstatut, die Regeln des Stadtwerk-Sponsorings und submissionsrechtliche Vorgaben zu Tage.

Als «schwer nachvollziehbar» bezeichnete Sandra Berberat, die Leiterin der Finanzkontrolle, etwa die Zahlung eines Bonus von 4000 Franken an eine Person, die in die Administrativuntersuchung zur Wärme Frauenfeld AG involviert war. Zudem seien dem Stadtrat bewusst Informationen vorenthalten worden - er habe deshalb nicht entsprechend reagieren können.

Künzle sprach von stossenden Verstössen. Der «Wellengang ums Stadtwerk» soll nun eingeebnet werden. Der Stadtrat erliess dazu «griffige Massnahmen», um solche Verstösse verhindern zu können, wie es in einer Mitteilung heisst.

So ist insbesondere eine stadtweite Richtlinie über die Beteiligungspolitik erlassen worden. Bis Ende 2018 wird das Departement Technische Betriebe zusammen mit Stadtwerk Winterthur dem Stadtrat einen Controlling-Bericht über den Stand der Umsetzung der Massnahmen unterbreiten. (far)