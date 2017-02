Zehn Anhänger der Moschee verhaftet

Die Zürcher Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich haben am Dienstagmorgen zehn Personen aus dem Umfeld der umstrittenen Winterthurer An'Nur-Moschee verhaftet. Sie sollen in der Moschee zwei Glaubensbrüder angegriffen haben, die interne Informationen an einen Journalisten weitergegeben haben sollen.

Wie die Kantonspolizei mitteilt fanden die Verhaftungen in der Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Winterthur statt. Es wurden rund ein Dutzend Hausdurchsuchungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchgeführt.

Den Verhafteten wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit der Berichterstattung über eine Predigt in der An’nur Moschee am 22. November 2016 zwei Personen angegriffen zu haben.

Familien mit Tod bedroht

Hintergrund des Angriffs war die Berichterstattung eines Journalisten vom 2. November über eine Predigt in der An’Nur Moschee, anlässlich welcher zu Gewalttätig-keiten gegen andere Muslime aufgerufen worden sein soll. Es besteht der Verdacht, dass die zwei Angegriffenen durch die Gruppe massiv geschlagen, misshandelt und eingeschlossen wurden, weil sie den Medien Informationen über die Predigt weitergegeben haben. Zudem sollen sie und ihre Familien auch mit dem Tod bedroht worden sein.

Die zehn Verdächtigen sind im Alter zwischen 17 und 53 Jahren. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Angriffs, Freiheitsberaubung, Drohung, Nötigung sowie Körperverletzung eröffnet. (huy)