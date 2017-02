Zeugin nimmt sich aus dem Stadtratsrennen

Jetzt sind es nur noch zwei: Daniel Oswald (SVP) und Jürg Altwegg (Grüne) kämpfen am 2. April um den Sitz des zurückgetretenen grünen Stadtrats Matthias Gfeller. Der dritte verbliebene Kandidat, Michael Zeugin (GLP) hat sich selbst aus dem Rennen genommen.

Heute um 10 Uhr verschickten die Grünliberalen die Mitteilung. Michael Zeugin habe zwar im ersten Wahlgang «ein sehr gutes Resultat» erzielt und über die Parteigrenzen hinaus mobilisiert. «Im aktuellen Umfeld», so die Einschätzung der Partei, «reicht dies jedoch für die zweite Runde nicht aus.» Der Kantons- und Gemeinderat Michael Zeugin (39) war bereits 2010 und 2012 als Kandidat für den Winterthurer Stadtrat angetreten. Vor der Wahl hatte er gegenüber dieser Zeitung angekündigt, wenn es dieses Mal nicht klappe, werde er keinen vierten Anlauf nehmen.

EVP und SP unterstützen Altwegg

Die Grünliberalen werden an einer Mitgliederversammlung über die allfällige Unterstützung eines Kandidaten im zweiten Wahlgang entscheiden, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Heute abend trifft sich die GLP - ob dann schon entschieden wird, ist unklar.

Bereits am Montag hatte die EVP angekündigt, im zweiten Wahlkampf Jürg Altwegg zu unterstützen. Ihre eigene Kandidatin, Barbara Huizinga, hatte im ersten Durchgang am wenigsten Stimmen erhalten. Am Dienstagabend zog die SP ihre Kandidatin, Christa Meier, trotz des zweitbesten Resultats zurück und kündigte an, ebenfalls Jürg Altwegg unterstützen zu wollen. (Landbote)